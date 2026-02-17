チョコレートスイーツを五感で楽しめる！体験型のフラグシップ店JR鎌倉駅から徒歩約5分、「鶴岡八幡宮」へ続く参道「若宮大路」沿いにある「メゾンカカオ鎌倉本店」。街並みに溶け込む趣のある洋館と「MAISON CACAO」の青い看板が目印です。「メゾンカカオ」は、2015年に鎌倉で誕生したチョコレートブランド。コロンビア産のカカオを使用するなど、素材にこだわったチョコレート作りが特徴です。なめらかな口溶けとアロマの香りが