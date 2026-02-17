商店街の一角の小さな店舗から、大通りに面した真新しい空間へ「Berry Button」は、韓国スイーツのニュアンスを散りばめたオリジナル焼き菓子が人気のお店。以前は「ハッピー六原」という地元密着のスーパーマーケットの向かいの狭い商店街の一角にありましたが、2025年11月、地下鉄烏丸線五条駅から徒歩約7分、京阪本線清水五条駅から徒歩約4分の好立地に移転オープンしました。移転先は、新築マンションの1階。「Berry Button」