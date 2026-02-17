かがわマラソン2026 2026年3月14日に香川県で初めて開かれるフルマラソン大会「かがわマラソン2026」で、ランナーに提供する給食メニューが17日、発表されました。 給食スポットは、42.195㎞のコースに11カ所設けられ、地元企業などが提供する香川自慢のお菓子などでランナーをおもてなしします。 提供されるのは、ゆめタウン高松から「水」、大塚製薬から「ポカリスエット」。琴平町の灸