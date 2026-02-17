黒部市の温浴施設で、今週末「水餃子」にちなんだイベントが行われるのを前に、地元の子どもたちが施設を訪れPRしました。「水餃子！」子どもたちが次々と湯舟に浮かべたのは、さまざまなイラストが描かれた「水餃子」型の県産スギのプレートです。黒部市の温浴施設「湯屋 FUROBAKKA」では、今月21日からの3連休、黒部市が特産化を目指す「水餃子」にちなんだ「水餃子風呂」を開催します。スギのプレートには、市内す