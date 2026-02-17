All About ニュース編集部は、2026年1月14日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、大阪府福山市在住・36歳女性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：36歳女性職業：パート在住：大阪府福山市家族構成：両親、自分、自分の子ども世帯年収：自分200