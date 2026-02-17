スキーの国民スポーツ大会＝スキー国スポは17日が最終日です。男女それぞれのクロスカントリーのリレーが青森県の大鰐町で行われ、高校生の少年男子と、成年男子それに、少年・成年が一緒になった女子リレーで秋田県勢は、全て2位に入りました。10キロを4人でつなぐ高校生の少年男子は、鹿角高校2年・古田陸翔、1年・須藤快、秋田北鷹3年の菊池泉士郎と本間大地がメンバーで、1走古田、