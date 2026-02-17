頼れるSUVミニバントヨタのインドネシア法人は2026年2月5日、現地で開幕した「インドネシア国際モーターショー（IIMS）2026」にて、新型MPV（マルチ・パーパス・ビークル＝多目的車）「ヴェロズ・ハイブリッドEV」の価格を発表し、発売を開始しました。2025年11月の初公開以来、現地で大きな注目を集めていたモデルがついに市場に投入されます。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新型「 3列7人乗り“SUV風ミニバン”」です