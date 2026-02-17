◆ かつてのライバル球団で再起なるか現地時間16日、サンディエゴ・パドレスがウォーカー・ビューラー投手（31）とマイナー契約を結んだと米複数メディアが報じた。招待選手としてスプリングトレーニングに参加する。ビューラーは2015年のドラフト1巡目指名でドジャースに入団し、2017年のMLBデビューから通算57勝をマーク。2019年に14勝、2021年には16勝を挙げ、オールスターゲームに2度選出された。2024年に右肘のトミー・ジ