聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。今回は「ニアゾーン」だ。――◆――◆――中央とサイドの間にあるゴール脇のエリアのことで、守備を固める相手を攻略するための重要な狙いどころの１つと認識される。「ポケット」と同義で使われることも多いが、より限定的に、右サイドからの攻撃ならゴールの右脇、左からならゴールの左脇が「ニアゾーン」としてイメージされる