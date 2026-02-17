いじめを受けていた堺市の中学生がその後自殺した問題で、市が再調査を発表しました。堺市が再調査を発表したのは、２０１８年、堺市立中学の１年生だった女子生徒がいじめを受けて不登校になり、その後、自殺した問題です。第三者委員会は、いじめは認定したものの、自殺との因果関係については認めませんでした。しかしその後、自殺の約３週間前に同級生から「死ねクソが」などのメッセージが送られていたことなどがわか