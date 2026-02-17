車で死亡事故を起こし逃げたとして逮捕された男。その直前に別の傷害事件を起こして逃走中でした。再逮捕された大阪狭山市の無職・山内瞭斗容疑者（２１）は去年１１月、ともに逮捕された男２人と東大阪市の路上で男性２人をバットで殴るなどの暴行を加え、うち１人に頭を骨折させるなど重傷を負わせた疑いがもたれています。山内容疑者は犯行後に車で逃走。その際に藤井寺市で赤信号の交差点に進入して軽乗用車と衝突し、柏