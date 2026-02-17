保護司が殺害された事件、裁判で男は「守護神様の声に支配された」などと述べました。「間違いありません、守護神様の声に支配されてやりました」２月１７日、法廷でこう話した飯塚紘平被告（３６）。起訴状などによりますと、飯塚被告はおととし、滋賀県大津市で保護司の新庄博志さん（当時６０）をナイフと斧で襲い殺害した罪などに問われています。飯塚被告は事件当時、コンビニ強盗事件で保護観察付きの有罪判決を受