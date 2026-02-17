【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１６日、中国の習近平（シージンピン）国家主席から慎重な対応を求められている台湾武器支援の今後の対応について「近く決断する」と述べた。トランプ政権は昨年１２月に過去最大規模となる台湾への武器売却を発表しており、４月の訪中を優先するトランプ氏の判断が注目される。トランプ氏は大統領専用機内で記者団に、「習氏とは良い関係にある」と強調した。両首脳は今月４日