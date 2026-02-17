15日に実施されたプロボクシングIBF世界スーパーバンタム級挑戦者決定戦を制した元世界王者の西田凌佑（29）が所属する六島ジムは17日、スタッフによるブログを更新。試合でラウンド間、1分間のインターバル中に西田と武市晃輔トレーナーがかわした言葉の一部などを紹介した。試合は2回にあった偶然のバッティングにより西田が左目尻上部に傷を受けた。7回2分53秒、負傷判定となり、主導権を握り続けた西田が3―0で勝利した。