海岸に次々と打ち寄せる激しい高波。ニュージーランドの北部で16日、豪雨による洪水が各地で発生。3万軒以上の住宅が停電に見舞われました。倒れてきた木が直撃した住宅。倒木は屋根を突き破り、被害は室内にも及びました。この家の住人は、当時の状況を「廊下から埃のようなものが舞い上がっているように見えた。でもまだ暗くてドアは閉まっていたから『よかった、家に被害はない』と思った。でもドアを開けたら木が家の中を突き