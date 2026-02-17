女優中田クルミ（34）が17日、インスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪（オリンピック）のフィギュアスケート、ペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」に感動の祝福を送った。中田は、三浦璃来、木原龍一の写真をアップし「りくりゅうペアが金メダル涙止まらなかったあまりにも尊くて素晴らしい空間＆時間だった」と記した。中田は小さいころからスキーに親しんでおり、ミラノ・コルティナ五輪が開幕後は「冬季オリンピ