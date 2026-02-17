生成AI「Claude」を展開するAnthropicが、2025年10月に初のアジア拠点として東京事務所を開設したのに続いて、アジア第2の拠点をインド・ベンガルールに開設しました。Anthropic opens Bengaluru office and announces new partnerships across India \ Anthropichttps://www.anthropic.com/news/bengaluru-office-partnerships-across-indiaベンガルールは2005年までバンガロールと呼ばれていたインド・カルナータカ州の州都で、