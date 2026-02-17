ミラノ五輪フィギュアスケート、ペアのフリープログラムが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）５位の世界チャンピオンの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組は世界歴代最高の１５８・１３点をマークし、合計２３１・２４点で逆転し金メダル。日本ペア初の表彰台に上がった。木原が１９年にアルバイトとして働いた名古屋市のスポーツ複合施設「邦和みなとスポーツ＆カルチャー」を運営する東邦ガス不動産開発の飯岡裕輔さん