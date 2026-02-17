３月８日に開催される名古屋ウィメンズマラソン（バンテリンドームナゴヤ発着）の招待選手が１７日に発表され、日本記録（２時間１８分５９秒）保持者の前田穂南（天満屋）、２１年東京五輪代表の鈴木亜由子（日本郵政グループ）、昨年の東京世界陸上代表の佐藤早也伽（積水化学）と安藤友香（しまむら）、２３年ブダペスト世界陸上代表の加世田梨花（ダイハツ）ら、有力選手が多く名を連ねた。２４年パリ五輪１万メートル代表