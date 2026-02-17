東京映画記者会（東京スポーツなど在京スポーツ７紙の映画担当記者で構成）が選ぶ「第６８回ブルーリボン賞」の授賞式が１７日、東京・千代田区のイイノホールで行われ、「爆弾」で助演男優賞に輝いた佐藤二朗（５６）が受賞の喜びを語った。同作は、佐藤が演じる謎の中年男が都内での爆破事件を次々と予告して日本中を翻弄し、警視庁捜査一課との攻防が繰り広げられる物語。佐藤は登場するやいなや、賞状を授与する記者に「