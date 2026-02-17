２月１７日（火）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、「スパイ防止法、夏にも議論政府、有識者会議設置へ」という朝日新聞の一面記事を紹介した。 番組で紹介した朝日新聞の記事によると、高市早苗首相が制定に意欲を示す「スパイ防止法」について、政府は今夏にも有識者会議を設置する方向で調整に入った、とある。 １８日召集の特別国会で、インテリジェンス（情報収集・分析）政策の司令塔となる「国家情報