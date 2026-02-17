吉本興業所属の人気お笑いコンビ・２０世紀が１７日、木本悠斗、しげの双方のＳＮＳで３月末で解散することを発表した。２０世紀は、ボケの木本とツッコミのしげからなる結成１１年目のコンビ。ＮＳＣ大阪３５期生の同期でよしもと漫才劇場にも所属している。２０２３年と２５年のＭ―１グランプリでは初めて準決勝に進出し、実力・知名度も高く、注目されていた。コンビでの最後の出演は、３月２１日に「ワールドイズメゾン