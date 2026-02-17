?大先輩?の助言で、さらなる進化の可能性を感じた模様だ。侍ジャパン・北山亘基投手（２５・日本ハム）が、今宮崎合宿でアドバイザーとして帯同している先輩右腕・ダルビッシュ有投手（３９・パドレス）から有難い助言を頂戴した。この日、サブグラウンドでチームスタッフ相手に立ち投げでのキャッチボールで、ダルビッシュからツーシームの握り方について、アドバイスを受け、実際に試したところ「すごく強さもありながら、変