【モデルプレス＝2026/02/17】俳優の妻夫木聡が「第68回ブルーリボン賞」主演男優賞を受賞し、2月17日に都内で行われた授賞式に登壇した。【写真】妻夫木聡・広瀬すずら、豪華受賞者がドレスアップで集結◆妻夫木聡、主演男優賞受賞に喜び妻夫木は「いつになっても賞をいただけるということは、本当に光栄なことだし、嬉しいことなんですけど、今回は一番感謝の思いが強いですね。僕自身も、今回は吉沢（亮）くんがこの場に立って