シンプルだから作りやすいカスタードクリームの黄金比率牛乳1カップ卵黄2個分グラニュー糖50g薄力粉15gぽってりとした弾力のある質感に、卵の存在感が際立つ素朴な甘さ。パイ生地やトースト、フルーツに、たっぷりとのせて存分に味わって。カスタードクリーム材料(作りやすい分量・でき上がり約260g)牛乳1カップ卵黄（Mサイズのもの）2個分グラニュー糖（または上白糖）50g薄力粉15gおいしく作るためのポイント カスタードク