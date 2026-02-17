ミラノ・コルティナ五輪、失意のフィギュアSP（ショートプログラム）からの大逆転だ。「りくりゅう」こと三浦璃来（24）・木原龍一（33）組が、フリーで世界歴代最高得点の158.13を記録し、金メダルを獲得した。会心の演技を終えた後、氷上で2人は涙。泣きじゃくる木原の頭を三浦が優しく撫で、互いにハグしながら見つめ合った──。【写真を見る】キャリーケースにはポケモンのシールを貼っている“りくりゅう”、レストランや