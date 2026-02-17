今月8日、JR宇都宮線の架線が断線し、およそ17時間にわたり運転を見合わせたトラブルで、JR東日本は架線の張り替え工事の計画が間違っていたことが原因だと明らかにしました。今月8日の夜、栃木県の野木駅と茨城県の古河駅の間で架線が1か所断線して停電が発生したため、宇都宮線の一部区間はおよそ17時間にわたって運転を見合わせました。JR東日本はきょう、断線の原因について、平行して張られた2本の架線のうち交換すべきでない