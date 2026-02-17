女優・菜々緒（37）のマネジャーによるインスタグラムが17日更新され、公開されたオフショットが反響を呼んでいる。「京都でのお仕事の合間に下鴨神社近辺を堪能しました！」と報告。「参拝して水みくじをひいて良縁ぜんざいをいただき鴨川まで歩きわらび餅が有名なお店にも寄り道！（ピザも食べてます）」と、和スイーツを楽しむ姿などを披露し、「お天気でお散歩日和な一日でした」とつづった。この投稿にフォロワ