スキージャンプの混合団体で銅メダルを獲得した郄梨沙羅選手。日本はこの種目で初のメダル。イット！はジャンプ王国日本、復活の立役者の1人、郄梨沙羅選手に話を聞くことができた。−−首からかけたメダル、改めて感じるものは？そうですね。やっぱり本当に重たいメダルだなと思うのも、本当にたくさんの方々の思いもあって、そこに乗っかった人たちの支えであったり、応援する気持ちも含まれてこの重さなのかなって