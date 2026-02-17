モデルでタレント・ユージ（38）が17日、自身のインスタグラムを更新。12回目の結婚記念日を迎えたことを報告し、妻と次男（3）が写る家族3ショットを公開した。【写真】「ウルフギャングで記念日ランチ」店内で撮影したユージ＆妻＆次男の親子3ショットユージは「2月14日は12回目の結婚記念日でした妻のリクエストで鮨よし田さんへ記念日によく行ってます。ここは子供達を見てもらって大人ディナー。最高においしかった」