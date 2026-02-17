浜松オートのSG「第39回全日本選抜オートレース」が18日、開幕する。17日は前検が行われた。昨年大みそかの川口オートで落車し、戦線を離脱していた篠原睦（48＝飯塚）が元気に姿を見せた。「膝の腓骨（ひこつ）にあばらも折れて、左肩は肉離れ。毎日、整骨院に通って、酸素カプセルで回復に努めたよ。何とかボチボチ頑張れそうなところまでは来た」担架で運ばれた際に目撃した選手によれば、相当なケガだったはずだが、ま