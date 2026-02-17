◇練習試合ロッテ3―3巨人（2026年2月17日沖縄セルラースタジアム那覇）ロッテのドラフト2位・毛利海大投手（明大）がチームの新人の先陣を切って対外試合デビューを果たした。3―3の6回に3番手で登板。初球146キロの直球で泉口のバットを折り、投ゴロに仕留めると、続くリチャードも145キロの直球で投ゴロ、荒巻は135キロのスライダーで二ゴロと打者3人に7球を投じて1回を完全に抑えた。左腕は「ゾーンの中でどんどん勝