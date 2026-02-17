女優水野美紀（５１）が１４日放送のＴＢＳ「人生最高レストラン」に出演した。２０１６年にゼクシィを山積みして無言でプロポーズしてきたという夫で俳優・イラストレーターの唐橋充（４８）について「車の運転が自転車に抜かれるくらいノロい」「豚肉・鶏肉・牛肉、食べても違いが分からない」「凄くこだわりがあり、俺はニラは１本づつ洗うとか」と性格が真逆な夫をイジり。「自分の実家の犬に物凄く牙むき出しで吠えられる