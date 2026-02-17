3月10日が待ち遠しい！なぜならNetflixシリーズ実写ドラマ『ONE PIECE』のSeason2が配信開始になるからだ。漫画やアニメから抜け出してきたようなルフィたち麦わらの一味や海賊や海軍のキャラクターたちが、“偉大なる航路（グランドライン）”へと乗り出しバトルの迫力も登場キャラの存在感もSeason1からグンとスケールアップする。そんなSeason2のひと言では語れない魅力とは？ 参考：実写版『ONE PIECE