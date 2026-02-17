きょう（１７日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比２３９円安の５万６５６６円と４日続落。一時は６５０円を超える下げをみせる場面もありヒヤリとさせられたが、取引終盤に下げ渋った。足もとの調整は前週前半の急騰の反動であり、現時点ではそれほど気にする必要はないが、仮に５万６０００円台を割り込んでくるような深押しは、それなりに警戒感も出やすくなる。しかし、目先は値ごろ感からの押し目買いや買い戻し