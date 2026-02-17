今月14日から15日にかけて行われたJ2・J3百年構想リーグ第2節では、11人の新卒ルーキーがJリーグデビューを果たした。高卒組では神村学園高出身でいわきFC所属のMF荒木仁翔が途中出場デビューで初アシストを記録。興國高出身でアルビレックス新潟所属のDF松岡敏也も初出場を飾った。大学出身組ではMF松本皐誠(専修大→群馬)、MF川畑優翔(流通経済大→相模原)、MF永井大士(桐蔭横浜大→栃木SC)、DF高畠捷(拓殖大→奈良)、MF一村