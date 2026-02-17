カーセブンデジフィールドは2月7日〜3月31日の期間、同社の展開する中古車買取チェーン「カーセブン」の全国店舗において、漫画「頭文字D」とのコラボレーションによる「カーセブン×頭文字Dコラボキャンペーン」を開催している。●来店査定で限定コラボグッズがもらえる同キャンペーンは、「頭文字D」30周年という節目を記念して実施した第1弾キャンペーンで、「またやってほしい」「次はハチロクのグッズがほしい」といった