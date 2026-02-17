北海道紋別市ではご当地ヒーローが一日署長を務め、相次ぐ特殊詐欺に注意を呼びかけました。紋別警察署の一日署長を務めたのは、紋別市で活躍するご当地ヒーロー「砕氷船士ガリヤー」です。（一日警察署長砕氷船士ガリヤー）「熱き心で特殊詐欺を砕くということで、詐欺防止を訴えていけたらと思います」市内の商業施設を訪れたガリヤー一日署長は、道行く人と一緒に写真を撮ったり、