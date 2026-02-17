モデルで女優のマーシュ彩（25）、みりちゃむ（23）が、鈴木亮平主演で22日放送のTBS系日曜劇場「リブート」（日曜午後9時）に出演することが17日、同局から発表された。妻殺害の疑いを晴らすため顔を変えて逃亡し、事件の真相に迫る物語。マーシュは、家出した子どもたちを保護するNPO法人「しぇるたー」の職員アオイ役、みりちゃむは、シェルターで保護されている少年少女の1人を演じる。マーシュは、「初めて日曜劇場に出演させ