9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が17日、映画『ほどなく、お別れです』大ヒット御礼舞台あいさつに中継で登壇した。『SHOGUN将軍』撮影のため、カナダに滞在中の目黒は現地から参加するなか、同じく主演の浜辺美波と観客からの質問に回答した。【写真】素敵！画面越しに笑い合う浜辺美波＆目黒蓮