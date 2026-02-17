TBSを1月に退社した、元同局アナウンサーの良原安美さん（30）が17日までにインスタグラムを更新し「実は今、あることを準備しています」と新たな一歩を踏み出そうとしていると明かした。ノートパソコンに向かっている写真を投稿し「シゴデキ風のこちらの写真は、人様のPCをお借りしています」と説明。「お伝えできる日が待ち遠しいです」とつづり、ウサギのヘアクリップをアップで紹介した。