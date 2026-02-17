ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体で金メダルを獲得し、手を振る米国のアンバー・グレン（手前右）＝8日、ミラノ（共同）【ミラノ共同】冬季五輪では、多様性を否定し強硬な移民摘発を進めるトランプ米政権に、米代表選手が次々と懸念を表明している。選手らに政権側は不快感を隠さず、バンス副大統領が「反発を覚悟すべきだ」と猛攻撃。物言う代表選手に保守層から批判や脅しが相次ぐ。フィギュアスケート女子