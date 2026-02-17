卓球の世界選手権団体戦の代表に決まった、宇田幸矢（左）と面手凜＝タケダハムはびきのコロセアム卓球の世界選手権団体戦（ロンドン・4月28日〜5月10日）の代表選考会最終日は17日、大阪府羽曳野市のタケダハムはびきのコロセアムで行われ、男子は宇田幸矢（協和キリン）、女子は面手凜（岡山・山陽学園高）が優勝して代表に決まった。2人は今秋の愛知・名古屋アジア大会団体戦の代表権も獲得した。2023年世界選手権個人戦代