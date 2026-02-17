羽田空港に帰国しメダルを披露するスノーボード・ハーフパイプの（左から）山田琉聖、戸塚優斗、小野光希＝17日スノーボード・ハーフパイプ（HP）の男子で金メダルを獲得した戸塚優斗（ヨネックス）が17日、羽田空港に帰国して支援者の出迎えを受け「応援が力になった。お返しに金メダルを持って帰れてうれしい」と笑顔で語った。横浜市出身の戸塚は「車で（練習施設がある）山梨や岐阜まで連れて行ってくれた母に感謝している」