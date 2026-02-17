◇練習試合楽天―広島（2026年2月17日コザ）楽天の新人トリオが練習試合の広島戦（コザ）に登板し、そろって1回無失点デビューを果たした。ドラフト1位の藤原聡大投手（22＝花園大）は4回にマウンドへ上がり、先頭の平川を直球で左飛。勝田はワンバウンドのスライダーで空振り三振に仕留めた。二人とも同学年で同じ新人。「二人は大学ジャパンにも入っていますし、有名な選手なので負けないように」と腕を振った。最速は