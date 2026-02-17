女優の浜辺美波（25）が17日、都内で行われた映画「ほどなく、お別れです」（三木孝浩監督）に登壇した。浜辺とSnow Man目黒蓮（29）がダブル主演を務める同作は、長月天音氏の同名小説シリーズが原作。浜辺が就職活動に全敗し、葬儀会社インターンとして入社した新人葬祭プランナー清水美空、目黒が葬祭プランナー漆原礼二を演じた。16日までの公開11日間で観客動員122万人、興行収入16億円を突破し、週末観客動員ランキングで2週