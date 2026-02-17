全日本プロレス２３日の大田区大会で世界タッグ王座に挑む諏訪魔（４９）が会見で大暴れした。諏訪魔は復活した暴走ユニット「エボリューション」の鈴木秀樹とともに、王者組の綾部蓮＆タロースに挑戦する。１７日に都内で行われた会見では「ベルト見たときに新しくなっていることにびっくり。いいおっさんが挑戦して思うところもあるかもしれないけど、まだまだいけると思う」と拳を握った。その後諏訪魔はタロースと舌戦を