【豪華ウイスキーみくじ第101弾】 2月17日 発売 価格：3,980円（送料別） アップライジングが運営するタチバナE酒販は、ウイスキーくじ「豪華ウイスキーみくじ第101弾」の販売を2月17日に開始した。価格は3,980円で、送料別。 今回のくじでは山崎18年、山崎12年、白州12年などを収録。合計466口を販売する。内容は以下の通り。 ・［超大吉×1］山崎18年