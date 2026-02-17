ＤｅＮＡは１７日、球団誕生１５年目を記念したプロジェクト「横浜ＤｅＮＡベイスターズ１５ｔｈＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ」の一環として、神奈川県の小学校、特別支援学校に通う約４３万人の子どもたちに「１５ｔｈＭＥＭＯＲＩＡＬＣＡＰ」をプレゼントすると発表した。２月末に神奈川県各市町村の代表校へ選手が訪問し、キャップのお渡し会を実施する。キャップはチームカラーのブルーにチームロゴ、「横浜ＤｅＮＡベイ