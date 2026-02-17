中国メディア「新浪体育」（ウェブ版）が2026年2月17日、フリースタイルスキー女子ビッグエアで銀メダルを獲得した中国代表・谷愛凌（アイリーン・グー、22）の特集記事を組み、谷の採点を巡り中国インターネット上で不満の声が続出していると報じた。22年北京五輪では、金メダル2個、銀メダル1個を獲得女子ビッグエア決勝が16日に行われ、谷は179.00点で銀メダルに輝いた。女子スロープスタイルでも銀メダルを獲得しており、今大